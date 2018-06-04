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| | В России подорожали почти все модели Jaguar

В России подорожали почти все модели Jaguar

Сегодня, 10:31

Не так давно компания Land Rover подняла цены на свои модели в России, а сейчас эксперты «АВТОСТАТ» сообщают о подорожании премиальных автомобилей от Jaguar. Отмечается, что неизменной цена осталась лишь у спорткара Jaguar F-Type.

По данным аналитиков, в среднем автомобили Jaguar для Россиян прибавили в цене от 50 000 до 91 000 рублей. Спорткары Jaguar XE и XF с бензиновыми моторами подорожали на 90 000 рублей. В результате бензиновый XE стоит минимум 2 316 000 рублей, а дизельная версия оценивается в 2 437 000 рублей. Спорткар XF в обоих версиях стоит от 2 975 000 рублей.

Бизнес-седан Jaguar XJ подорожал на 90 000 рублей, а максимальная комплектация модели прибавила к ценнику 50 000 рублей. Так, за «топовый» XJ придётся выложить 10 511 000 рублей.

Что касается кроссовера Jaguar F-Pace, то британский SUV в России подорожал на 91 000 рублей до 3 405 000 – 5 013 000 рублей. Спортивный внедорожник E-Pace увеличил цену на 50 000 – 75 000 рублей до 2 550 000 – 3 970 000 рублей.


Васисуалий Мурчалов
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