Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Ученые навали самую отвратительную вещь на Земле Инженеры изобрели «ракету-самопожиратель» Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство Водонаева унизила толстых стюардесс Аэрофлота и поплатилась за это Воронежцы предсказали стоимость бензина к лету 2018 года Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину» «Учителя года» задержали за интим со школьницами Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова Советник Порошенко спрогнозировал судьбу Донбасса «Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram Бизнес автосервисов становится прозрачней Родственники парализованного Михаила Кокшенова изолировали артиста от друзей
| | Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство

Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство

Сегодня, 11:36

В концептуальном исполнении седан Toyota Crown дебютировал в Токио в прошлом году. Накануне в интернете появились кадры с серийной версией машины, и она очень похожа на свой прототип.

Новый Toyota Crown попался фотошпионам в Японии. Машину перевозил автовоз с завода Цуцуми. На снимках машина не имеет камуфлирующей пленки. Судя по кадрам автомобильных папарацци, серийный автомобиль дублирует концепт.

Новый Toyota Crown построен на глобальном шасси TNGA. Автомобиль получил габариты 4910х1800х1455 мм. Расстояние между осями новинки составляет 2920 мм.

Внешняя составляющая нового Toyota Crown напоминает экстерьер предыдущей версии модели. В салоне автомобиля появилась цифровая приборная панель, улучшенные кресла, иной руль, пересмотренная центральная консоль и вентиляционные дефлекторы другой формы.

Для базового Toyota Crown 2019 предусмотрена технология ITS Connect. Она позволяет автомобилю «общаться» с другими машинами, которые оснащены данной системой. Также для новинки уже в базовой версии предусмотрена система безопасности Toyota Safety Sense P, в которую входят круиз-контроль, система удержания в полосе и многое другое.

 

 

 

Силовую линейку нового Toyota Crown представляют атмосферные моторы 2.5 и 3.5, турбированный двигатель 2.0 и гибридная установка. Продажи автомобиля стартуют в течение нынешнего лета.


Иван Головин
Новости по теме
Toyota анонсировала премьеру концепт-кара Crown в Токио
Toyota анонсировала премьеру концепт-кара Crown в Токио

Компания Toyota намерена представить концепт-кар Crown Concept в рамках Токийского автосалона, который пройдет в конце этого месяца. Всего будет представлено 9

Продажи нового седана Toyota Crown в Китае начнутся в марте
Продажи нового седана Toyota Crown в Китае начнутся в марте

Представители концерна Toyota сообщили, что продажи нового седана Crown начнутся в Китае уже в марте 2015 года. В России самую дешевую модификацию данного

В Артеме водитель Toyota Crown совершил наезд на пешехода
В Артеме водитель Toyota Crown совершил наезд на пешехода

Водитель автомашины Toyota Crown совершил наезд на жительницу поселка. ДТП произошло  на неосвещенном участке  дороги в темное время суток.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости