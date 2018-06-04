Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство

В концептуальном исполнении седан Toyota Crown дебютировал в Токио в прошлом году. Накануне в интернете появились кадры с серийной версией машины, и она очень похожа на свой прототип.

Новый Toyota Crown попался фотошпионам в Японии. Машину перевозил автовоз с завода Цуцуми. На снимках машина не имеет камуфлирующей пленки. Судя по кадрам автомобильных папарацци, серийный автомобиль дублирует концепт.

Новый Toyota Crown построен на глобальном шасси TNGA. Автомобиль получил габариты 4910х1800х1455 мм. Расстояние между осями новинки составляет 2920 мм.

Внешняя составляющая нового Toyota Crown напоминает экстерьер предыдущей версии модели. В салоне автомобиля появилась цифровая приборная панель, улучшенные кресла, иной руль, пересмотренная центральная консоль и вентиляционные дефлекторы другой формы.

Для базового Toyota Crown 2019 предусмотрена технология ITS Connect. Она позволяет автомобилю «общаться» с другими машинами, которые оснащены данной системой. Также для новинки уже в базовой версии предусмотрена система безопасности Toyota Safety Sense P, в которую входят круиз-контроль, система удержания в полосе и многое другое.

Силовую линейку нового Toyota Crown представляют атмосферные моторы 2.5 и 3.5, турбированный двигатель 2.0 и гибридная установка. Продажи автомобиля стартуют в течение нынешнего лета.

Иван Головин