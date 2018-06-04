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| | Раскрыты цены нового китайского пикапа JAC T8

Раскрыты цены нового китайского пикапа JAC T8

Сегодня, 10:46

Китайский дилеры марки JAC открыли приём заказов на новый пикап JAC T8. В базовой комплектации за такой автомобиль просят 99 800 юаней (около 967 000 рублей).

В самом дорогом исполнении JAC T8 обойдётся в 109 800 юаней, что эквивалентно 1 064 000 рублей. Таким образом, китайская модель оказалась дороже российского грузовика УАЗ «Пикап», цены на который в РФ стартуют от 749 000 рублей.

По габаритам JAC T8 сопоставим с Toyota Hilux и достигает в длину 5 325 мм, при этом ширина равна 1 880 мм, а высота – 1 830 мм. Расстояние между осями колёс составляет 3 090 мм, а дорожный просвет – 210 мм. Грузовая платформа новинки обладает следующими размерами: 1520x1520x470 мм.

«Китаец» оснащается 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 139 л. с. при 320 Нм и 6-ступенчатой «механикой». Автомобиль предлагается только в полноприводной версии.

В список оборудования нового JAC T8 попали система курсовой устойчивости, кондиционер, антипробуксовочная система, функция запуска двигателя с кнопки, система кругового видеообзора, кожаный салон, мультимедийный центр и т. д.

 

 

Напомним, в прошлом месяце JAC возобновила продажи легковых машин на российском авторынке. Теперь россияне могут приобрести кроссоверы S3 и S5 по цене от 699 000 и 799 000 рублей соответственно. До 2016 года марка продавала в РФ седаны и хэтчбеки J3.


Яна Васильева
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