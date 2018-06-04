BMW «дразнит» тизером нового BMW Z4 в «топовой» версии

Баварская компания BMW опубликовала официальные тизерные изображения нового спорткара BMW Z4 в максимальной версии M40i. К сожалению, официальные тизеры мало чем отличаются от шпионских фото, которые публикуются в сети уже порядка двух лет.

По данным производителей, новый родстер BMW Z4 M40i получит под капот инновационный рядный мотор с шестью цилиндрами, который станет «чрезвычайно мощным». Новинку оснастят тормозной системой от подразделения BMW M, динамичной спортивной подвеской с электронным управлением, а также особыми колесными дисками и покрышками.

Тизерные фото и видеоролик были сделаны на французском гоночном треке Autodrome de Miramas, где спорткар проходит финальные тесты.

Ранее в сети рассекретили салон BMW Z4 – «баварец» получит полностью цифровую приборную панель, а также новый мультимедийный центр iDrive. Дата дебюта модели пока не раскрыта.

Васисуалий Мурчалов