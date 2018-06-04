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| | Электрический суперкар Maserati Alfieri получит три мотора

Электрический суперкар Maserati Alfieri получит три мотора

Сегодня, 09:01

Представители бренда Maserati заявили, что Alfieri оснастят тремя электрическими двигателями, два из которых разместятся на задней оси, а последний – на передней. Так, новинка порадует будущих владельцев гибкоуправляемым полным приводом.

Новый Maserati Alfieri с тремя электромоторами сможет ускоряться до первых 100 км/ч всего за 2,0 секунды, при этом максимальная отметка на спидометре равна 300 км/ч. Автомобиль будет питать блок аккумуляторов на 800 вольт. Пока автопроизводитель не раскрывает запас хода электрокара, а также не сообщает, сколько времени понадобится на полную зарядку.

За счёт того, что машину сконструируют на алюминиевой раме, удастся добиться снижения её веса. Модель предложат в кузовах кабриолет и купе. Официальные представители Maserati добавили, что Alfieri получит систему автономного управления третьего уровня, то есть авто сможет самостоятельно двигаться по автомагистралям.

 

 

 

Публичная премьера новинки запланирована на 2020 год. Напомним, о разработке полностью электрического суперкара в компании заявили ещё в 2016 году. Недавно стало известно, что Maserati собирается выпустить новый кроссовер, спорткар и четыре электромобиля в ближайшие пять лет. Некоторые из новинок получат соременные гибридные установки.


Яна Васильева
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