Опубликован ТОП-5 самых доступных универсалов с «автоматом» в России

С наступлением дачного сезона многим россияне нуждаются в бюджетном семейном автомобиле для поездок за город. Для этих целей прекрасно подходят универсалы, оснащённые автоматической, роботизированной или бесступенчатой трансмиссией.

В рейтинг вошли модели не дороже 1 500 000 рублей. Открывает ТОП-5 универсалов с АКПП российская LADA Kalina, которую можно приобрести минимум за 545 400 рублей. Под капотом автомобиля скрывается 1,6-литровый двигатель с отдачей 106 лошадиных сил.

Версия Kalina Cross оснащается таким же мотором. Стоимость такого универсала стартует от 590 700 рублей. На втором месте оказалась ещё одна модель от LADA – Vesta SW – с ценником от 694 900 рублей. Кросс-модификацию авто оценили в 854 900 рублей

Также эксперты рекомендуют для покупки китайский DongFeng DFM H30 2016 года. Версия с «автоматом» обойдётся не менее чем в 709 000 рублей. Чуть больше миллиона (1 009 900 рублей) просят за KIA cee’d SW, который комплектуется 130-сильным агрегатом.

Замыкает ТОП-5 доступных универсалов Ford Focus по цене около 1 060 000 рублей. Автомобиль приводится в движение 105-сильным мотором объёмом 1,6 литра.

Яна Васильева