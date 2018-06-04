Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Сотнями мёртвых птиц усеяна трасса под Нижним Тагилом В шкафу у меня всегда стояла бутылочка: Смирнова рассказала всю правду о шоу «Холостяк» В Вологде сексуально озабоченные соседи мешают школьнице готовиться к ЕГЭ Трассу М-5 «Урал» в Рязани сегодня перекроют на час Похудевшая Ольга Бузова продемонстрировала шикарный пресс Ателье Bisimoto Engineering превратило Porsche Boxster в настоящий суперкар Во время матча теннисист из Украины не обсуждает с россиянами политические вопросы Умельцы сделали Lamborghini Aventador из седана Honda Accord В объектив папарацци попала Аврил Лавин, пришедшая на свидание в короне В РФ за 19-летний "Москвич" просят больше, чем за Mercedes-Benz S-Class Экс-депутата облдумы Воронежа арестовали по делу о хищении средств футболиста Кержакова Игра Battlefield V разочарует всех жителей России
| | Опубликован ТОП-5 самых доступных универсалов с «автоматом» в России

Опубликован ТОП-5 самых доступных универсалов с «автоматом» в России

Сегодня, 07:30

С наступлением дачного сезона многим россияне нуждаются в бюджетном семейном автомобиле для поездок за город. Для этих целей прекрасно подходят универсалы, оснащённые автоматической, роботизированной или бесступенчатой трансмиссией.

В рейтинг вошли модели не дороже 1 500 000 рублей. Открывает ТОП-5 универсалов с АКПП российская LADA Kalina, которую можно приобрести минимум за 545 400 рублей. Под капотом автомобиля скрывается 1,6-литровый двигатель с отдачей 106 лошадиных сил.

Версия Kalina Cross оснащается таким же мотором. Стоимость такого универсала стартует от 590 700 рублей. На втором месте оказалась ещё одна модель от LADA – Vesta SW – с ценником от 694 900 рублей. Кросс-модификацию авто оценили в 854 900 рублей

Также эксперты рекомендуют для покупки китайский DongFeng DFM H30 2016 года. Версия с «автоматом» обойдётся не менее чем в 709 000 рублей. Чуть больше миллиона (1 009 900 рублей) просят за KIA cee’d SW, который комплектуется 130-сильным агрегатом.

 

 

 

Замыкает ТОП-5 доступных универсалов Ford Focus по цене около 1 060 000 рублей. Автомобиль приводится в движение 105-сильным мотором объёмом 1,6 литра.


Яна Васильева
Новости по теме
LADA Vesta в России подорожал на 15-36 тыс. рублей
LADA Vesta в России подорожал на 15-36 тыс. рублей

Специалисты российского аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели мониторинг розничных цен на седан LADA Vesta, по итогам которого выяснилось, что модель

«АвтоВАЗ» повысил цены на все модели LADA на 10-25 тысяч рублей
«АвтоВАЗ» повысил цены на все модели LADA на 10-25 тысяч рублей

С начала мая 2018 года «АвтоВАЗ» увеличили цены на машины LADA на российском авторынке. Об этом информирует агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на собственное

«АвтоВАЗ» снизил цены на LADA 4х4, Kalina, Granta и XRAY на 20 000 рублей
«АвтоВАЗ» снизил цены на LADA 4х4, Kalina, Granta и XRAY на 20 000 рублей

В рамках действующих акций цены на четыре модели российской марки LADA снизились на 20 000 рублей. К соответствующим выводам пришли аналитики агентства

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости