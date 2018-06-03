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| | Майские продажи авто в Японии снизились на 2,4%

Майские продажи авто в Японии снизились на 2,4%

Сегодня, 18:29

Японские продажи автомобилей за май 2018 года достигли отметки 202 301 экземпляра, что на 2,4% ниже показателей годичной давности. Согласно информации, обнародованной специалистам Японской ассоциации автомобильных дилеров (JADA), на протяжении пяти месяцев текущего года объем реализации машин в Японии равняется 1 249 352 единицам (-4,2%).

На сегодняшний день наиболее популярной марке в Японии выступает Toyota, сбыт которой за пятый месяц нынешнего года составил 89 823 штуки, что на 10,5% меньше, чем в минувшем году. Второе место досталось бренду Honda (25 828 ед., +2,7%).

ТОП-3 замыкает Nissan (24 336 шт., -0,1%). Отмечается, что при подсчете числа реализованных в Японии машин не эксперты не учитывали так называемые мини-кары, в моторном отсеке которых разместились двигатели объемом до 660 кубических метров.


Дмитрий Павличко
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