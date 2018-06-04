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| | Украинец собрал самую быструю «Победу» на «стероидах»

Украинец собрал самую быструю «Победу» на «стероидах»

Сегодня, 08:52

Украинец из Днепропетровска собрал самую быструю версию ГАЗ-М20, который больше известен как «Победа». В интернете опубликовали фотографии автомобиля на «стероидах» с начинкой от немецкого BMW 540 e39.

Владислав из Днепропетровска подготовил стоящий тюнинг советской «Победы». Мужчина рассказал, что действовал не интуитивно, а долгое время четко прорабатывал план замены основных узлов, а также доработку внешности авто на «стероидах». Украинцу удалось выполнить 98% работы на данный момент, теперь мужчина приступил к оснащению ГАЗ-М20акустикой, а также доработке салона машины.

Отметим, что Владислав взял «Победу» после реставрации. Самая быстрая версия машины получила силовую установку от BMW 540 e39 – турбодвигатель V8 объемом 4.4. литра производительностью 305 л.с. В качестве трансмиссии также была установлена немецкая коробка-автомат, при этом украинец сохранил родной задний привод.


Татьяна Рязанская
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