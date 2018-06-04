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| | Ателье Bisimoto Engineering превратило Porsche Boxster в настоящий суперкар

Ателье Bisimoto Engineering превратило Porsche Boxster в настоящий суперкар

Сегодня, 05:00

Тюнеры из американской компании Bisimoto Engineering поработали над немецким автомобилей Porsche Boxster. В результате их доработок машина превратилась в настоящий спорткар с водительским сиденьем в центре салона.

Также инженеры переработали кузов и салон Porsche Boxster, тем самым максимально снизив его массу. Помимо всего авто обустроили 19-дюймовыми уникальными колесными дисками, исполненными из карбонового волокна. Мотор тюнингованного Porsche Boxster тоже подвергся доработкам, в том числе конструкторы переделали системы впуска и выпуска. Особое внимание разработчики заострили на двух мощных турбинах, увеличивающих мощность до предельных показателей.

 

 

 

 

Машина получила специальную кнопку «To Pass», благодаря которой можно повысить производительность двигателя до 526 «лошадок». Не обошли вниманием тюнеры и тормоза машины. Porsche Boxster оснастили новыми тормозными суппортами и тормозными колодками, что повышает эффективность их работы. Автомобиль получил ряд дополнительных аэродинамических параметров и несколько карбоновых аэродинамических компонентов.


Дмитрий Павличко
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