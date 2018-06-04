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Умельцы сделали Lamborghini Aventador из седана Honda Accord

Сегодня, 04:00

Автолюбители из Индии собрали собственный Lamborghini Aventador из Honda Accord в кузове седан. Умельцы из Мумбай полностью воссоздали итальянский суперкар, который не отличить от оригинала ни снаружи, ни внутри.

В соцсети YouTube опубликовали небольшое видео, в котором индийские автолюбители демонстрируют свою разработку – Lamborghini Aventador оранжевого цвета, который собрали из седана Honda Accord.

Умельцы из Мумбай почти полностью переделали автомобиль, что бы придать максимальную схожесть с суперкаром. В результате изменения коснулись как внешней части кузова, так и салона: был добавлен спортивный руль и другие детали интерьера. Результат работы впечатляет, поскольку действительно похож на итальянское авто.

Lamborghini Aventador из Honda Accord имеет и ряд отличий от настоящей модели, однако их может заметить, только настоящий владелец суперкара. Информации о том насколько долго велись работы, а также сколько потребовалось денег нет.


Татьяна Рязанская
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