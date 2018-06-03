"Нефтяники" задумались и перспективах электрокаров

Дальнейшее развитие полностью электрических автомобилей может представлять большую угрозу для прибылей нефтеперерабатывающих компаний, потому многие из них начали делать определенные шаги навстречу изменениям. Сообщается, что нефтетрейдеры готовятся к падению цен на нефть и потому решили вложить средства в развитие электромобилей.

Британская компания BP уже вложила 20 000 000 долларов в стартап StoreDot из Израиля, специалисты которого занимаются разработкой систем экспересс-зарядки для аккумуляторных батарей. В феврале текущего года британцы решились на вложение еще 5 000 000 долларов в американскую молодую компанию FreeWire, инженеры которой заявили об организации сети пунктов подзарядки электрокаров в США и Европе.

Осенью 2017 года Royal Dutch приобрела крупную европейскую компанию NewMotion, предоставляющую услуги по зарядке электромобилей. У данной фирмы насчитали более 30 000 зарядных станций в Западной Европе и 50 000 пунктов подзарядки, принадлежащих партнерам NewMotion. Французы из Total также имеют доступ к зарядным пунктам оператора NewMotion.

В феврале был организован альянс из Saft, Siemens, Solvay и Manz. Целью объединения стало желание разработать новый твердотелый аккумулятор для электрокаров. Saft вложит 200 000 000 евро в разработку такой батареи. Альянс должен помочь сдержать активное наступление США и Китая, которые считаются лидерами на рынке аккумуляторных батарей.

Дмитрий Павличко