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| | Трассу М-5 «Урал» в Рязани сегодня перекроют на час

Трассу М-5 «Урал» в Рязани сегодня перекроют на час

Сегодня, 06:00

В понедельник 4 июня движение по дороге М-5 «Урал» в Рязани с 4:00 будет перекрыто на час для всего транспорта. Соответствующее заявление сделало Федеральное дорожное агентство ФКУ «Федеральное управление автодорог «Большая Волга».

В понедельник с четырех до пяти утра автовладелцы не смогут воспользоваться трассой М-5 «Урал» в Рязани, поскольку правительство региона перекроет движение. В результате будет запрещен проезд в районе моста через р. Плетенка.

Представители ФКУ «Федерального управления автодорог «Большая Волга» уточнили с чем связано перекрытие дороги. Причина кроется в производственной необходимости. Сотрудники ФКУ «Поволжуправтодор» должны демонтировать провода, а также грозозащитный трос на территории строительных работ развязки транспорта.


Татьяна Рязанская
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