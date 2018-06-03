"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Виктория Лопырева ошеломила фанатов совместным фото с мамой Житель Волгограда наткнулся в магазине на рулет из будущего В Ростове водитель «КамАЗа» вылетел из кабины во время столкновения Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук Личные вещи Чикатило, форма и оружие: в Ростове сформировали музей 300-летия русской полиции На Украине школьник надругался над семиклассницей и убил ее Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у Жизель Бундхен Беременность и роды подвергают изменениям голос женщины Эксперты заметили положительные тенденции в вопросе повышения пенсий в России Пользователи Сети восхищены, какой красивой выросла дочка Олега Газманова
| | Нефтетрейдеры не будут повышать цены на топливо

Нефтетрейдеры не будут повышать цены на топливо

Сегодня, 15:55

Российские нефтеперерабатывающие компании согласились не повышать цены на топливо, так в противном случае власти увеличат пошлины на экспорт и введут возвратный акцизный сбор на «черное золото». Такой информацией поделился вице-премьер России Дмитрий Козак, а данный инструмент воздействия обсуждался на совещании.

В ходе проведенных двухсторонних встреч, нефтетрейдеры больше не будут повышать цены на горючее. Если же это произойдет, то правительство прибегнет к указанному выше средству сдерживания.

Отмечается, что пока никаких определенных решений не принято. В настоящее время в задействования такого инструмента отсутствует необходимость, так как ФАС Министерство энергетики обязуются еженедельно отчитываться о графике цен на бензин и ДТ.

Ранее стало известно, что во многих российских городах существенно подскочили цены на топливо. Такое обстоятельство не могло не вызвать возмущение российских граждан, а некоторые из них даже грозились выйти на массовые акции протеста.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Воронежские автомобилисты "рыдают" от новых цен на бензин
Воронежские автомобилисты "рыдают" от новых цен на бензин

На всех российских АЗС продолжают повышать цены на бензин. Подорожание топлива произошло и в Воронеже, что стало объектом пристального обсуждения на страницах

Названы причины роста цен на бензин в 2018 году
Названы причины роста цен на бензин в 2018 году

С наступлением 2018 года на российских АЗС цена бензин возросла на 1 рубль. Чиновники ввели новый сбор, благодаря которому цены на топливо могут существенно

С 1 мая на автозаправках Крыма снизятся цены на топливо
С 1 мая на автозаправках Крыма снизятся цены на топливо

Крымское правительство сообщило, что с 1 мая на автозаправках Крыма снизятся цены на топливо и будут равны среднестатистическим российским расценкам.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости