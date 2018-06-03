Нефтетрейдеры не будут повышать цены на топливо

Российские нефтеперерабатывающие компании согласились не повышать цены на топливо, так в противном случае власти увеличат пошлины на экспорт и введут возвратный акцизный сбор на «черное золото». Такой информацией поделился вице-премьер России Дмитрий Козак, а данный инструмент воздействия обсуждался на совещании.

В ходе проведенных двухсторонних встреч, нефтетрейдеры больше не будут повышать цены на горючее. Если же это произойдет, то правительство прибегнет к указанному выше средству сдерживания.

Отмечается, что пока никаких определенных решений не принято. В настоящее время в задействования такого инструмента отсутствует необходимость, так как ФАС Министерство энергетики обязуются еженедельно отчитываться о графике цен на бензин и ДТ.

Ранее стало известно, что во многих российских городах существенно подскочили цены на топливо. Такое обстоятельство не могло не вызвать возмущение российских граждан, а некоторые из них даже грозились выйти на массовые акции протеста.

Дмитрий Павличко