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| | Hyundai объявил цены на новый кроссовер Kona Electric

Hyundai объявил цены на новый кроссовер Kona Electric

Сегодня, 14:41

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил старт продаж электрокросса Kona Electric в Норвегии. Стоимость новинки с электрической тягой начинается от 39,8 тысяч долларов, однако это не повлияло на спрос.

Несмотря на то, что базовая цена электрического кроссовера Hyundai Kona Electric достаточно высока, компании удалось распродать почти все авто в первый день предзаказа. В Норвегии появилось 20 000 желающих приобрести электрокросс.

Несмотря на большой ажиотаж, производитель сможет предоставить норвежцам до конца года только 2 500 Hyundai Kona Electric. В базе модель предлагают за 39,8 тысяч долларов, а максимальная комплектация кроссовера обойдется в 41 тысячу долларов.

Версия кроссовера с классическими моторами в Норвегии предлагают за 31 тысячу долларов. Для кроссовера с электротягой предусмотрено два варианта. Базовая производительностью в 136 «лошадей» и литий-ионной батареей в 39 кВт, а максимальная имеет отдачу в 204 «лошади» и аккумулятор в 64 кВт.


Татьяна Рязанская
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