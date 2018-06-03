С пляжей Анапы уберут машины отдыхающих

В летний период проблема машин отдыхающих на пляжах в Анапе особо обостряется. Правительство региона решило с 1 июня задействовать специально созданную рабочую группу, которая будет следить за территориями пляжей.

Приезжающие на отдых в Анапу, часто заезжают на авто прямо на территорию пляжа. Муниципалитет искал возможные пути решения проблемы, поэтому власти региона пришли к выводу, что самым эффективным будет мониторинг пляжей.

К решению проблемы приступили 1 июня, специально созданная рабочая группа будет следить за пляжами весь летний период. На этом решение проблемы не останавливается. Правительство продолжает установки инженерных заграждений на всех въездах на территорию пляжа.

Администрация Анапы уверяет, что такие заграждения не будут препятствовать автомобилям экстренных служб. К каждому въезду был приставлен человек от близ лежащих санаториев, которые и будут открывать заграждения для спецтранспорта.

Татьяна Рязанская