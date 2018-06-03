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| | Беларусь будет покупать нижегородские "ГАЗели" напрямую

Беларусь будет покупать нижегородские "ГАЗели" напрямую

Сегодня, 13:54

Беларусь намерена организовать поставки сельскохозяйственных машин в Нижегородскую область и напрямую закупать автомобили марки «ГАЗель». Такой информацией поделилась глава департамента внешних связей администрации Нижегородской области Ольга Гусева.

Переговоры о будущем сотрудничестве состоялись еще в рамках Белорусского промышленного форума, состоявшегося в Минске. Факт налаживания партнерства с Нижегородской области подтвердили заводы в Минске и Витебске. Как отмечает Ольга Гусева, белорусы намерены приобретать автомобили «ГАЗель».

 

Также на форуме была организована специальная выставка «ТехИнноПром», где были представлены новые комплектующие для дисковых тормозов поездов, выпускаемых компанией «Транспневматика» (Первомайск, Нижегородская область). В представленных компонентах от нижегородской фирмы плотно заинтересована Белорусская железная дорога, представители данного предприятия уже планируют приехать в Нижегородскую область, чтобы наладить деловые связи.


Дмитрий Павличко
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