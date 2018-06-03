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| | В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля

В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля

Сегодня, 13:43

В Республике Татарстан прошёл рейд, который был организован совместной бригадой сотрудников ГИБДД и судебных приставов. В ходе рейда были выявлены автомобилисты, которые задолжали крупные суммы по штрафам в Госавтоинспекцию.

По данным СМИ, один из нарушителей был задержан, после чего выяснилось, что автовладелец задолжал ГИБДД 27 000 рублей. В ГАИ отметили, что недобросовестный автолюбитель не платил штрафы порядка двух лет.

Если должник не выплатит сумму штрафов за 10-дней срок, его автомобиль будет продан на аукционе.  С начала нынешнего года в Заинске, Республика Татарстан, подобным образом автомобилей лишились восемь автомобилистов. Суммарно в городе насчитывается порядка 120 должников по штрафам.


Васисуалий Мурчалов
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