В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля

В Республике Татарстан прошёл рейд, который был организован совместной бригадой сотрудников ГИБДД и судебных приставов. В ходе рейда были выявлены автомобилисты, которые задолжали крупные суммы по штрафам в Госавтоинспекцию.

По данным СМИ, один из нарушителей был задержан, после чего выяснилось, что автовладелец задолжал ГИБДД 27 000 рублей. В ГАИ отметили, что недобросовестный автолюбитель не платил штрафы порядка двух лет.

Если должник не выплатит сумму штрафов за 10-дней срок, его автомобиль будет продан на аукционе. С начала нынешнего года в Заинске, Республика Татарстан, подобным образом автомобилей лишились восемь автомобилистов. Суммарно в городе насчитывается порядка 120 должников по штрафам.

Васисуалий Мурчалов