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| | На тестах засекли новый кроссвэн Chevrolet Spin

На тестах засекли новый кроссвэн Chevrolet Spin

Сегодня, 11:38

Фотошпионам удалось заснять новый компактный минивэн Chevrolet Spin в плотном камуфляже во время прохождения дорожных тестов. В основу нового автомобиля легла архитектура от седана Chevrolet Cobalt, а также новинка позаимствовала некоторые черты экстерьера донора.

Следует сказать, что новый Chevrolet Spin получит радиаторную решетку, головные фары, бампера, задние фонари и некоторые элементы интерьера, которые взяты от Chevrolet Cobalt. Под капот компактвэн получит 1,8-литровый мотор с производительностью 106 и 111 «лошадок». Двигатель работает в тандеме с 6-диапазонной «механикой» и «автоматом».

 

 

Новый Chevrolet Spit ориентирован на бразильского потребителя. Неизвестно, появиться ли новинка на других рынках, но в Россию модель точно не приедет. Нынешнее поколение минивэна в Бразилии предлагается за 62 000 реалов или за 1 100 000 рублей в пересчете на национальную валюту.


Дмитрий Павличко
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