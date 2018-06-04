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В РФ за 19-летний "Москвич" просят больше, чем за Mercedes-Benz S-Class

Сегодня, 03:00

На российском сайте объявлений Avito выставили на продажу отечественный седан «Иван Калита». За автомобиль хотят выручить 128 600 долларов, что дороже нового Mercedes-Benz S-Class, который стоит 92 000 евро.

Следует сказать, что автомобиль создавали для служебных надобностей чиновников мэрии Москвы. Выпуск машины стартовал в 1998 году и продолжался до 2001 года. Выставленный на продажу автомобиль произвели в 1999 году. При просмотре обнародованных фотографий можно сделать вывод, что автомобиль подвергли восстановлению и оснастили проблесковыми маячками на верху и новой решеткой радиатора.

Салон седана «Иван Калита» обшит двухцветной тканью, а пол украсили ворсовыми ковриками. В спинки передних сидений вмонтировали экраны мультимедийной установки, чтобы ими могли пользоваться задние пассажиры.

 

 

В моторном отсеке седана разместился двигатель, генерирующий производительность в 145 лошадиных сил, который функционирует в тандеме с механической трансмиссией и полноприводным механизмом. Пробег седана «Иван Калита» достигает отметки в 1 000 км.


Дмитрий Павличко
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