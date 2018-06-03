В Курске цены на бензин превысили отметку в 50 рублей

На страницах городских сообществ Курска появилась информация, что на АЗС, расположенной на улице Республиканской, цена бензина превысила отметку в 50 рублей. Такой скачок цен не мог не обеспокоить горожан и стал предметом обсуждения в интернете.

В интернете жители Курска очень взволнованны сложившейся ситуацией и выражают надежду, что повышение цен не перерастет в тенденцию, а скорее всего станет исключением. Положение на российском топливном рынке беспокоит не только автолюбителей, но и нефтетрейдеров. В настоящее время за литр АИ-95 россияне платят 45,99 рублей, АИ-92 обходится в 32,29 рублей, а за литр дизельного топлива придется выложить 44,99 рублей.

Стоит сказать, что на заправках компании «Башнефть» в мае уже 6 раз повысилась стоимость горючего. Автомобилисты встревожены тем, что личные автомобили в скором времени станут недоступной роскошью из-за растущих цен.

Дмитрий Павличко