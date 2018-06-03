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| | Козак объяснил, почему в России дорожает бензин

Козак объяснил, почему в России дорожает бензин

Сегодня, 10:16

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак в эфире канала «Россия-1» объяснил, с чем связан рост цен на бензин в стране. Чиновник отметил, что основной причиной скачка стоимости становится «мировая конъюнктура цен».

Вице-премьер заявил, что выгодность и невыгодность производства бензина в России является относительной. В связи с повышением стоимости нефти на мировых рынках стоимость бензина повышается, что обусловлено политикой нефтеперерабатывающих компаний.

Также господин Козак напомнил, что в Норвегии, которая также является нефтяной страной, стоимость бензина в рублёвом эквиваленте куда выше, чем в России. Кроме того, в Соединенных Штатах бензин всегда дорожает после роста цен на нефть.

 

Чиновник заверил, что в перспективе цены на бензин будут зафиксированы на том же уровне, который демонстрировался 30 мая. Требовать снижения цен на топливо, по мнению Козака, бессмысленно – такой шаг потребует от нефтеперерабатывающих компаний работать в убыток.


Васисуалий Мурчалов
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