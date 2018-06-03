Названы наиболее продаваемые автомобили в российских городах-миллионниках

Специалисты из «АВТОСТАТ» осуществили ряд исследований рынков новых авто в российских городах миллионниках. Такой анализ позволил установить наиболее популярные в данных городах автомобили на протяжении четырех месяцев текущего года.

В соответствии с обнародованным отчетом, в 15 городах РФ с населением свыше 1 000 000 жителей хитами продаж выступают сразу шесть машин, в 9 городах на первые позиции выбился KIA Rio. Наибольшую популярность машина завоевала среди автомобилей Москвы (4537 ед.), Казани (586 шт.), Нижнего Новгорода 400 ед.), Екатеринбурга (398 шт.), Уфы (364 ед.), Ростова-на Дону (304 шт.), Воронежа (285 ед.), Челябинска (282 шт.) и Волгограда (212 ед.).

В Петербурге за указанный временной промежуток первенство получил немецкий седан Volkswagen Polo, реализованный в количестве 1668 экземпляров. LADA Vesta хорошо продается в Самаре (542 авто) и Красноярске (148 штук)., а в Пермском крае востребована LADA Granta (441 единица). Новосибирские водители в восторге от корейского кроссовера Hyundai Creta (231 машина), а в Омске предпочитают покупать японский седан Datsun on-DO (181 штука).

Дмитрий Павличко