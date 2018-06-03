Минивэн "Кортеж": В сети показали фото прототипа Aurus Arsenal

В сети засветились фотографии раннего прототипа минивэна Aurus Arsenal, над которым трудились инженеры ФГУП «НАМИ» в рамках проекта «Кортеж». Фотографии авто опубликовали в социальных сетях дети, привезенные на экскурсию.

Следует сказать, что на обнародованных фотоснимках микроавтобус Arsenal имеет довольно разительные отличия от тех машин, увиденных ранее на столичных дорогах. Автомобиль обустроили меньшей решеткой радиатора, пересмотренными фарами, а боковины кузова отличаются пластикой.

Эксперты полагают, что оформление раннего прототипа Arsenal Aurus повторяет дизайнерские черты проекта, который засветился в базе Роспатента осенью 2016 года. Раньше появилась информация, что данный дизайнерский проект существует реально в виде макета.

Отмечается, что недавняя экскурсия организовывали для детей сотрудников "НАМИ" и Министерства промышленности и торговли РФ. Побывавшие в «НАМИ» дети смогли рассмотреть макеты и сфотографировать их, опубликовав их на просторах интернета. Кроме того, в интернет выложили еще и фотоснимки макетов лимузина и седана Aurus.

Дмитрий Павличко