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| | В Воронеже осудили «мастеров парковки» из Ростова

В Воронеже осудили «мастеров парковки» из Ростова

Сегодня, 09:02

На страницах городских пабликов Воронежа в соцсети «ВКонтакте» появились фото, показывающие «чудеса парковки». Главным героем фото стал автомобиль Mercedes-Benz с ростовскими номерами.

Прибывших из Ростова-на-Дону «мастеров парковки» воронежцы высмеяли за то, что на стоянке автомобиль оставлен не вдоль, как все остальные машины, а поперёк. Горожане назвали такое явление «чудесами парковки от ростовчан».

Очевидно, что на занятом чёрным Mercedes-Benz пространстве могли бы поместиться два автомобиля при условии правильной парковки. В комментариях горожане отметили, что нарушитель правил парковки не обязательно приехал из Ростова – местный житель мог приобрести автомобиль в соседнем регионе.

 

Также некоторые назвали автора фото «стукачом», ведь на данном участке на было определённых правил стоянки.


Васисуалий Мурчалов
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