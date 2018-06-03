В Воронеже осудили «мастеров парковки» из Ростова

На страницах городских пабликов Воронежа в соцсети «ВКонтакте» появились фото, показывающие «чудеса парковки». Главным героем фото стал автомобиль Mercedes-Benz с ростовскими номерами.

Прибывших из Ростова-на-Дону «мастеров парковки» воронежцы высмеяли за то, что на стоянке автомобиль оставлен не вдоль, как все остальные машины, а поперёк. Горожане назвали такое явление «чудесами парковки от ростовчан».

Очевидно, что на занятом чёрным Mercedes-Benz пространстве могли бы поместиться два автомобиля при условии правильной парковки. В комментариях горожане отметили, что нарушитель правил парковки не обязательно приехал из Ростова – местный житель мог приобрести автомобиль в соседнем регионе.

Также некоторые назвали автора фото «стукачом», ведь на данном участке на было определённых правил стоянки.

Васисуалий Мурчалов