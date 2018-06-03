Представители KIA рассказали о тест-драйвах своих авто в пустыне Мохаве

Представители корейской машиностроительной компании KIA рассказали о том, как происходят тест-драйвы машин марки на территории пустыни Мохаве. Благодаря тестам в экстремальных условиях, были проверены несколько кроссоверов, дебют которых ожидается в ближайшее время.

Испытательный центр KIA находится недалеко от Лос-Анджелеса. По словам экспертов, испытаниям подвергаются все компоненты автомобилей, начиная от подвески и заканчивая мотором. Такие испытания обеспечивают лидерство компании в рейтингах надежности автомобилей.

Полигон для испытаний расположился на площади 4 300 акров и включает в себя три отдельных трека, предназначенных для постепенного тест-драйва. Отдельные кроссоверы отправляются в пустыню Мохаве, где проходит проверка их внедорожных качеств.

Также испытатели применяют специальный прибор, определяющий сопротивляемость автомобилей внешнему воздействию. Такое устройство обошлось в 1 500 000 фунтов стерлингов, и каждую минуту отправляет информацию в штаб-квартиру KIA в Корее. Прибор представляет из себя тоннель со стручками и проволокой. Внутри него температура воздуха достигает 127 градусов, а вентиляторы и шторы находятся в постоянном движении. Как отмечает один из экспертов KIA, благодаря таким испытаниям можно прогнозировать, что случится с автомобилем на протяжении долгих лет использования.

Дмитрий Павличко