В Турции в 2020 году начнут производить отечественные автомобили

На страницах турецких изданий появилась новость о том, что компания Turkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi ve Ticaret начнет производить автомобили в стране. Молодая компания была основана в соответствии со стратегией развития, утверждённой президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По данным СМИ, инвесторами новой компании Turkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi ve Ticaret являются такие предприятие как Anadolu Grubu, BMC, Kok Grubu, Turkcell и Zorlu, доля которых в компании составляет 19%. Ещё 5% акций принадлежат Министерству науки, промышленности и технологий Турции.

Первым покупателем турецкого автомобиля станет президент страны Реджеп Эрдоган. Лидер отметил, что прототип модели будет показан в 2019 году, в то время как на витринах автосалонов модели появятся к 2021 году.

Примечательно, что на данный момент Турция входит в ТОП-15 крупнейших автопроизводителей мира, производя ежегодно порядка 1 500 000 машин. В стране работают такие бренды как Toyota, Renault, Isuzu, Hyundai и FIAT.

Васисуалий Мурчалов