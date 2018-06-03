Honda представила грузовой кей-кар N-Van

Японская автомобилестроительная компания Honda презентовала новый грузовой кей-кар N-VAN, предназначенный для домашнего авторынка. Отмечается, что машину позиционируют как развозной фургон, на чем заостряют внимание и сами разработчики, назвав автомобиль коммерческим.

Грузовой кей-кар Honda N-VAN получил остекленный кузов и салон, рассчитанный на четырех человек. На рынке авто появится в модификациях G, Fun и Cool, которые отличаются дизайнерскими решениями и декором интерьера. Все три версии получили сдвижные задние боковые двери и подъемную дверцу в багажном отсеке. Также все вариации фургона снабдили комплексом безопасности Honda Sensing, включающим в себя ассистенты экстренного торможения, идентификации дорожных знаков, контроля за выходом из полосы движения, предотвращения наезда на пешеходов и адаптивный круиз-контроль. Фургон способен перевозить малогабаритные грузы. Для этого можно сложить задние сиденья, благодаря чему образуется ровный пол. Грузоподъемность новинки составит до 350 кг.

Под капот фургон получил мотор, выдающий 58 и 64 лошадиные силы. Агрегат приводится в действие 6-ступенчатой МКПП с передним или полным приводом.

На сегодняшний день цена коммерческого кей-кара Honda N-VAN держится в тайне. В ближайшее время фургон появится на рынках КНР и Японии. В другие страны новинка пока не приедет.

Дмитрий Павличко