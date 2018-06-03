Кроссовер Chevrolet Tracker возвращается в Россию под брендом Ravon

Кроссовер Chevrolet Tracker снова появится в продаже в России в 2018 году. Автомобиль будет продаваться под брендом Ravon.

Tracker остался одним из немногих кандидатов на возвращение в РФ под этом маркой. Данный проект находится под контролем предприятия GM Uzbekistan. Chevrolet Tracker проходил испытания в трудных климатических, погодных и дорожных условиях, автомобиль преодолел сложный путь по пустыне и горным дорогам до Аральского моря и обратно на завод. Уже известно, что Tracker будет оснащаться двигателем на 1,8 литра с мощностью 140 л.с. Расход топлива при этом будет 8,1 л на 100 км.

Предполагается установка как переднего, так и полного привода. В списке опций будут предложены антиблокировочная и противобуксовочная системы, а также система ESC.