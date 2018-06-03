"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц «Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х В США американка посадила самолет посреди улицы Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем
| | Кроссовер Chevrolet Tracker возвращается в Россию под брендом Ravon

Кроссовер Chevrolet Tracker возвращается в Россию под брендом Ravon

Сегодня, 06:00

Кроссовер Chevrolet Tracker снова появится в продаже в России в 2018 году. Автомобиль будет продаваться под брендом Ravon.

Tracker остался одним из немногих кандидатов на возвращение в РФ под этом маркой. Данный проект находится под контролем предприятия GM Uzbekistan.Chevrolet Tracker проходил испытания в трудных климатических, погодных и дорожных условиях, автомобиль преодолел сложный путь по пустыне и горным дорогам до Аральского моря и обратно на завод. Уже известно, что Tracker будет оснащаться двигателем на 1,8 литра с мощностью 140 л.с. Расход топлива при этом будет 8,1 л на 100 км.

Предполагается установка как переднего, так и полного привода. В списке опций будут предложены антиблокировочная и противобуксовочная системы, а также система ESC.


Новости по теме
Первый кроссовер Ravon представят в августе на Московском автосалоне
Первый кроссовер Ravon представят в августе на Московском автосалоне

Узбекский бренда Ravon в августе 2018 года на Московском международном автосалоне (ММАС) презентует новый кроссовер для рынка России. Разработчики пока не

На рынок России могут вернуться модели Chevrolet под именем Ravon
На рынок России могут вернуться модели Chevrolet под именем Ravon

На рынок России в скором времени могут вернуться модели Chevrolet Tracker и Cruze, но уже с названием узбекского концерна Ravon. Об этом сообщает директор

В России в 2015 году стартуют продажи кроссовера Chevrolet Tracker
В России в 2015 году стартуют продажи кроссовера Chevrolet Tracker

Как заявили американские представители концерна Chevrolet, в следующем году в России начнутся продажи компактного кроссовера Tracker. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости