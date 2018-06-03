Бюджетники Datsun Cross расходятся "как горячие пирожки"

Новый японский компактный кроссовер Datsun Cross приехал к индонезийским дилерам бренда еще весной 2018 года. Отмечается, что с началом продаж дилерские центры собрали 13 000 предварительных заказов, а в апреле автомобилисты заказали еще 10 000 машин.

В основу автомобиля лег 7-местный минивэн Datsun GO+. Габариты новинки составляют 3995X1670X1560 мм, а размер колесной базы равняется 2 450 миллиметров. Кроссовер получил защитный обвес с расширителями колесных арок, изготовленный из неокрашенного пластика.

Под капотом кроссовера Datsun Cross установлен 1,2-литровый мотор, выдающий 68 и 78 лошадиных сил. Двигатель приводится в действие 5-секционной «механикой» или вариатором CVT с передним приводом.

В перечне оснащения числятся система стабилизации, фронтальные эйрбэги, ABS, EBD, мультимедийная установка с большим сенсорным экраном, кондиционер и 15- и 16-дюймовые колесные диски. Стоимость кроссовера варьируется от 161 490 000 до 173 990 000 индонезийских рупий, что в переводе на национальную валюту составит 726 000 782 000 рублей.

Дмитрий Павличко