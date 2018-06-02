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| | Названы автомобили, удостоенные фирменного шпагата Волочковой

Названы автомобили, удостоенные фирменного шпагата Волочковой

Сегодня, 17:29

Анастасия Волочкова славится своим фирменным шпагатом, а его фотографии часто публикует в своем аккаунте Instagram. При этом российская балерина демонстрирует свою растяжку в самых разнообразных местах.

Волочкова часто делает шпагаты на отдыхе, где спортивный коврик ей заменяют то яхты, то лодки, то предметы мебели. Но одни из самых эпатажных снимков со знаменитой растяжкой получаются на машинах. Самый яркий «автомобильный» шпагат балерина показала на крышке багажника роскошного Mercedes-Maybach. Таким необычным способом Волочкова напомнила о своих способностях, а заодно прорекламировала услуги аренды автомобилей в Греции.

Первой машиной, удостоенной шпагата Анастасии, судя по её Instagram, был белый лимузин. Во время гастролей по Оренбуржской области балерина не смогла удержаться, чтобы не сесть на шпагат на крыше роскошной машины, на которой она приехала в местную гостиницу. Всего за несколько часов снимок набрал огромное количество лайков.

Примечательно, что балерина делала шпагат ещё на одном лимузине, который очень похож на первый.

Наконец, самым необычным автомобилем для растяжки Волочковой стал белый Hummer. Звезда балета прокатилась на крыше внедорожника до отельного комплекса в городе Орск, о чем рассказала в соцсетях. Также она посоветовала своим подписчикам попробовать такой метод передвижения.


Юлия Романова
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