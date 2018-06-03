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| | Супер-пикап Ram Rebel TRX 1500 появится в 2019 году

Супер-пикап Ram Rebel TRX 1500 появится в 2019 году

Сегодня, 03:00

Американский бренд Ram, подконтрольный концерну Fiat Chrysler Automobiles (FCA), объявил о выпуске пикапа, предназначенного для езды по тяжелому бездорожью. Им станет «заряженный» пикап Rebel TRX 1500, который получит иную колесную базу.

По словам представителей FCA, в скором времени начнется производство новинки, а за клиентов Rebel TRX поборется с Ford F-150 Raptor. Под капотом нового супер-пикапа разместится 8-цилиндровый 6,2-литровый двигатель с производительностью в 575 лошадиных сил. Отмечается, что на рынке пикап появится в 2019 году, а в настоящее время он проходит дорожные испытания и краш-тесты.

 

Новый пикап Rebel TRX 1500 оснастили вседорожной подвеской, расширенным кузовом и производительным мотором. Кузов пикапа получит три варианта расцветки, в моторном отсеке топовой версии разместится 707-сильный 8-цилиндровый агрегат Hellcat.


Дмитрий Павличко
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