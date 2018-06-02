"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Роспотребнадзор предупредил, куда не стоит ехать русским туристам в 2018 году Бюджетники Datsun Cross расходятся "как горячие пирожки" «Русская Кардашьян» порадовала сексуальным фото из спортзала Минивэн Mitsubishi Xpander выходит на новые рынки Житель Новой Зеландии обвел дорожные ямы изображением пениса Супер-пикап Ram Rebel TRX 1500 появится в 2019 году Жители Воронежа столкнулись с дамой, выгуливающей козла Волгоградский эколог ищет высший разум Ученые сообщают, что между терпением и серотонином есть тесная связь Джоан Роулинг планирует написать новую книгу для детей Корабли флота США оснастят новой противокорабельной ракетой NSM Мужчина обрел популярность, «превратив» собаку в монстра
| | «Туалетный» тюнинг «Жигуленка» в Ростове «взорвал» сеть

«Туалетный» тюнинг «Жигуленка» в Ростове «взорвал» сеть

Вчера, 21:47

На страницах городских сообществ Ростова-на-Дону появилась фотография автомобиля «Жигули» со смешным тюнингом. Данная машина «взорвала» сеть.

Для того, чтобы выделяться в автомобильном потоке, хозяин «Жигуленка» решил немного поэкспериментировать. К решетке карбюратора местный житель прикрепил туалетный вантуз, на переднем бампере было установлено сиденье унитаза, а на заднем разместились два кирзовых сапога. Также под правым задним колесом водитель установил небольшой колокольчик.

Жители Ростова до слез смеялись над «туалетным» тюнингом автомобиля. Одни просто веселились над странностями владельца ВАЗ, а другие отметили, что хозяин просто изуродовал автомобиль.

 

Комментарии пестрели множеством насмешливых замечаний. Некоторые комментаторы подметили, что водитель просто хотел выделиться из безликой толпы, и это ему удалось.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Тюнинг красной LADA в Воронеже назвали «колхозным»
Тюнинг красной LADA в Воронеже назвали «колхозным»

В одном из городских сообществ Воронежа в соцсети опубликовали фото LADA с необычным тюнингом. На снимке, предоставленным Маией Крючковой, машина украшена

Ростовчан озадачили новые автобусы с необычным тюнингом
Ростовчан озадачили новые автобусы с необычным тюнингом

Жителей Ростова-на-Дону удивил необычный «тюнинг» новых автобусов от местной транспортной фирмы. Оказалось, что у транспортных средств исчезли некоторые

На улицах Ростова появился «Карлсонмобиль»
На улицах Ростова появился «Карлсонмобиль»

На городских улицах Ростова-на-Дону появился крайне примечательный «Карлсонмобиль», снимок которого моментально разместили в сообществе «Это Ростов-на-Дону!»

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости