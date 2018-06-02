«Туалетный» тюнинг «Жигуленка» в Ростове «взорвал» сеть

На страницах городских сообществ Ростова-на-Дону появилась фотография автомобиля «Жигули» со смешным тюнингом. Данная машина «взорвала» сеть.

Для того, чтобы выделяться в автомобильном потоке, хозяин «Жигуленка» решил немного поэкспериментировать. К решетке карбюратора местный житель прикрепил туалетный вантуз, на переднем бампере было установлено сиденье унитаза, а на заднем разместились два кирзовых сапога. Также под правым задним колесом водитель установил небольшой колокольчик.

Жители Ростова до слез смеялись над «туалетным» тюнингом автомобиля. Одни просто веселились над странностями владельца ВАЗ, а другие отметили, что хозяин просто изуродовал автомобиль.

Комментарии пестрели множеством насмешливых замечаний. Некоторые комментаторы подметили, что водитель просто хотел выделиться из безликой толпы, и это ему удалось.

Дмитрий Павличко