Названы модели LADA, которым не посчастливилось стать серийными

LADA безусловно стала наиболее популярным брендом среди российских автолюбителей. Это следствие достаточно современного дизайна, комфорта и умеренных цен. За последние годы инженеры «АвтоВАЗ» разработали множество моделей, которые не дошли до массового производства и продаж.

Первым выделяется ВАЗ-2151. Автомобиль разработали на основе ВАЗ-2104, но с множеством улучшений, среди которых новая система подачи топлива, усилитель руля и переработанная подвеска. Несмотря на столь заметные модификации, данная модель так и не попала в массовое производство.

Второе место остается за ВАЗ-2107М. Заметное отличие только в изменении передней и задней частей кузова. Третье место забирает LADA Siluet, созданный при совместной работе «АвтоВАЗ» и Magna International. Седан приобрел не только аккуратный кузов, но и двигатель на 2 литра. ТОП-5 открывают LADA C и LADA C-Cross. Первый обозначен как спортивный автомобиль, способный развить скорость до 200 км/ч. Его собрат является кроссовером, но в производство так и не пошел, несмотря на хорошие свойства внедорожника.

Замыкается рейтинг моделями LADA Kalina 4X4 Concept и LADA Revolution III. LADA Kalina 4X4 разработана студентом московского ВУЗа, она принесла ему победу на ММАС-2008. Последний экземпляр создан для автогонщиков. Начиная с 2003 года данную модель постоянно улучшали и повысили мощность двигателя до 245 лошадиных сил. Но в серийное производство автомобиль так и не поступил ввиду своей специфичности.