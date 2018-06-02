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| | Во второй половине мая 18 компаний пересмотрели цены на машины

Во второй половине мая 18 компаний пересмотрели цены на машины

Сегодня, 15:47

Эксперты из «АВТОСТАТ» озаботились исследованием цены новых легких автомобилей, продаваемых на отечественном авторынке. Итогом кропотливой работы стала информация, в соответствии с которой за временной промежуток с 16 по 31 мая 2018 года 18 автомобильных производителей пересмотрели ценники на свои автомобили.

Ряд компаний изменили цены только на кроссоверы. Американский премиум-бренд Cadillac увеличил ценник на Cadillac XT5 на 7,2-8,9%, а корейский Hyundai Creta подорожал на 1,1-1,6%. Удорожание затронуло и Nissan Murano (+2 3,1%), а также Mitsubishi Outlander (+1,6-2%) и Mitsubishi Eclipse Cross (+0,1-,0,2%).

Китайский кроссовер Brilliance V5 1,5T наоборот подешевел на 4,5-4,8%. Кроме всего снижение цен коснулось Volkswagen Passat (-9,7%) и Volkswagen Passat Variant (-7,6%). Больше всех подорожали кроссоверы Land Rover Discovery (+1,6-2,3%), Land Rover Discovery Sport (2,5-3,4%), Range Rover Evoque (2,3-3,6%) и Range Rover Sport (0,6-1,7%). Аналитики отметили, что изменение цен на авто обусловлено падением курса национальной валюты, которое наблюдается с апреля текущего года.


Дмитрий Павличко
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