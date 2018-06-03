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| | Минивэн Mitsubishi Xpander выходит на новые рынки

Минивэн Mitsubishi Xpander выходит на новые рынки

Сегодня, 04:00

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi объявила о выходе своего минивэна Mitsubishi Xpander на рынки новых стран. В июле 2018 года автомобиль приедет в Таиланд.

Стоит напомнить, что сборка минивэна налажена на индонезийском заводе компании. В Индонезии автомобиль довольно востребован и за первые два месяца с начала продаж дилеры собрали больше 40 000 предзаказов.

Размеры 7-местного кросс-минивэна составляют 4475X1750X1700 мм, а величина колесной базы достигает 2 755 миллиметров. Клиренс у машины равняется 205 мм. Под капотом минивэна разместился 1,5-литровый мотор 4A91, генерирующий 120 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 5-ступенчатой МКПП или 4-скоростной АКПП с передним приводом.

 

 

Среди функций стандартного исполнения Mitsubishi Xpander следует выделить ABS, EBD, систему курсовой устойчивости, кондиционер, передние эйрбэги, фирменную мультимедийную установку и 16-дюймовые колесные диски, выполненные из легкосплавного материала. Топовые версии оборудованы мультимедийным центром Smartphone Link Display Audio с тачcкрином, системой кнопочного зажигания, семью защитными подушками, круговым обзором и панорамным верхом с люком. Минивэн обойдется от 789 000 рублей по актуальному курсу.


Дмитрий Павличко
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