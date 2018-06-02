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| | Ателье Mansory представило тюнинг-пакет для купе Mercedes-AMG C63

Ателье Mansory представило тюнинг-пакет для купе Mercedes-AMG C63

Сегодня, 18:38

Ателье Mansory разработало пакет тюнинга для «заряженного» Mercedes-AMG C63 Coupe. Специалисты доработали не только техническую сторону модели, тюнинг получили салон и дизайн модели.

Благодаря доработкам во внешности и форсированному двигателю Mercedes-AMG C63 Coupe от Mansory способен разгоняться до 310 км/ч. Купе оснащено четырехлитровым битурбинным двигателем V8, который усовершенствовали.

Тюнинг-ателье Mansory установило спортивную систему выпуска, заменив электронный блок управления, в результате силовой агрегат стал выдавать до 650 «лошадей» при моменте силы в 850 Нм.

 

 

 

 

 

На больших скоростях водителю Mercedes-AMG C63 Coupe от Mansory потребует высокая управляемость, поэтому тюнеры занизили клиренс на 30 мм. Аэродинамика модели была улучшена за счет иного бампера спереди, сплиттера, а также углеводородных юбок по бокам. В оформлении салона использовали углеволокно, алькантру, кожу и вставки из натурального дерева.


Татьяна Рязанская
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