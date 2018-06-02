Самый дорогой Ferrari продан на аукционе за рекордные $70 млн

В Америке состоялся аукцион, на котором суперкар Ferrari 250 GTO был продан за рекордную цену. Житель США приобрел уникальный автомобиль, выпущенный в 1963 году, за 70 млн долларов.

Стоимость в 70 млн долларов позволила суперкару Ferrari 250 GTO 1963 года стать самым дорогим автомобилем за всю историю. Владелец не пожалел таких денег за уникальное авто.

Согласно предоставленной аукционным домом информации о Ferrari 250 GTO, модель принимала участие в мировых гонках. В 1963 году одержала победу в «Тур де Франс». Предыдущий владелец приобрел суперкар за 6,5 млн долларов.

Ferrari 250 GTO полностью отреставрировали в 1990 году, при этом специалисты сохранили оригинальный трехлитровый турбодвигатель производительностью в 300 л. с. Суперкар был выпущен ограниченным тиражом в 36 экземпляров. Стоит отметить, что Ferrari 250 GTO собирали только в течение двух лет с 1962 года. По подсчетам экспертов, стоимость модели спустя пару лет вырастет до 100 млн долларов.

Татьяна Рязанская