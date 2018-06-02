"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска Фото 155-килограммовой модели в купальнике потрясло пользователей Алкоголик или балерина: В Сети высмеяли странное фото Порошенко Звезды стали за прилавок с мороженым в День защиты детей Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения Жиросжигатели попали под запрет в России Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем
| | «Убогое» обновление LADA Granta FL разочаровало россиян

«Убогое» обновление LADA Granta FL разочаровало россиян

Сегодня, 16:00

В сети опубликовали новые фотографии обновленной LADA Granta FL в кузове универсал, которую заметили на дорожных тестах в Тольятти. Несмотря на то, что модель покрыта камуфляжем, рестайлинг разочаровал россиян.

Автолюбитель из Тольятти разместил новые фотографии закамуфлированного универсала LADA Granta FL в социальной сети «ВКонтакте». Жители страны были разочарованы обновлением модели, поскольку россияне надеялись на большие изменения и более длинную версию. Некоторые отметили, что рейсталинговая версия осталась убогой.

Ряд автолюбителей заметил, что корма LADA Granta FL осталась и вовсе без изменений. Напомним, что ранее «АвтоВАЗ» заявил, что обновление не будет радикальным, а лишь косметическим. В результате внешность универсала лишь немного доработают, выполнив в фирменном Х-стиле, пишет VistaNews.

 

 

Техническая составляющая LADA Granta FL в кузове универсал останется прежней. Презентация обновленной версии модели может состояться в конце лета во время автошоу в Москве, поскольку «АвтоВАЗ» приступил к тестам на дорогах общего пользования.


Татьяна Рязанская
Новости по теме
Какой будет обновленная LADA Granta: Опубликованы свежие фото
Какой будет обновленная LADA Granta: Опубликованы свежие фото

В сети появились новые фотографии обновленной LADA Granta. Автомобиль получил внешние изменения, но остался при прежнем моторе.

«АвтоВАЗ» обновит модель Lada Granta в 2017 году
«АвтоВАЗ» обновит модель Lada Granta в 2017 году

Харвальд Грюбель, исполнительный вице-глава «АвтоВАЗа» сообщил, что компания планирует заняться изменением дизайна LADA Granta. Рестайлинговая версия начнет

«АвтоВАЗ»: LADA Granta выйдет в кузове универсал
«АвтоВАЗ»: LADA Granta выйдет в кузове универсал

АвтоВАЗ анонсировал выпуск универсала в семействе LADA Granta. Выход автомобиля в кузове «универсал» запланирован на вторую половину текущего года. В

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости