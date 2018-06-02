«Убогое» обновление LADA Granta FL разочаровало россиян

В сети опубликовали новые фотографии обновленной LADA Granta FL в кузове универсал, которую заметили на дорожных тестах в Тольятти. Несмотря на то, что модель покрыта камуфляжем, рестайлинг разочаровал россиян.

Автолюбитель из Тольятти разместил новые фотографии закамуфлированного универсала LADA Granta FL в социальной сети «ВКонтакте». Жители страны были разочарованы обновлением модели, поскольку россияне надеялись на большие изменения и более длинную версию. Некоторые отметили, что рейсталинговая версия осталась убогой.

Ряд автолюбителей заметил, что корма LADA Granta FL осталась и вовсе без изменений. Напомним, что ранее «АвтоВАЗ» заявил, что обновление не будет радикальным, а лишь косметическим. В результате внешность универсала лишь немного доработают, выполнив в фирменном Х-стиле, пишет VistaNews.

Техническая составляющая LADA Granta FL в кузове универсал останется прежней. Презентация обновленной версии модели может состояться в конце лета во время автошоу в Москве, поскольку «АвтоВАЗ» приступил к тестам на дорогах общего пользования.

Татьяна Рязанская