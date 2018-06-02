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| | FCA передумал "убивать" бренд Chrysler

FCA передумал "убивать" бренд Chrysler

Вчера, 22:00

На полигоне Балокко прошла презентация новой стратегии развития концерна Fiat Chrysler Automobiles на ближайшие пять лет. Отмечается, что глава автопроизводителя в последний раз представляет новый план план развития, так как в 2019 году он уходит в отставку.

Ожидалось, что компания перестанет развивать бренд Chrysler, но такие слухи не оправдались, благодаря компании Waymo, сделавшей заказ на 62 000 минивэнов Chrysler Pacifica. Также на презентации говорилось о планах развития Fiat.

По словам Маркионне, к 2020 году на рынке появится новый электрокар Fiat 500e. Кроссовер Fiat 500X и минивэн Fiat 500L обустроят гибридными агрегатами. Благодаря внедрению «зеленых» технологий автомобили семейства Fiat 500 смогут конкурировать с Honda Urban EV и электромобилями MINI.

Помимо всего презентованы планы развития Alfa Romeo, Jeep и Maserati. Каждая марка собирается проводить электрификацию своих машин, а вот инженеры бренда RAM сообщили, что прототип RAM Rebel TRX станет серийным пикапом и выйдет на рынок Северной Америки к 2022 году. Еще машины марки получат автономные системы второго уровня.

 

 

Стоит сказать, что прежняя стратегия развития концерна, принятая в 2014 году, несколько раз пересматривалась. Потому возможно определенные изменения внесут и в новый план, тем более над стратегией развития теперь будет трудиться новый гендиректор FCA, у которого может быть свое видение управления компанией.


Дмитрий Павличко
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