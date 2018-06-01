Maserati выпустит новый кроссовер, спорткар и четыре электромобиля

На протяжении пяти лет Maserati собирается выпустить пять новинок, которые предложат в том числе с гибридными и электрическими двигателями. Такое объявление было сделано на собрании акционеров FCA.

После 2020 года итальянская марка презентует кроссовер, который расположится на ступень ниже модели Levante. Его главными конкурентами станут Porsche Macan, Audi Q5, BMW X3 и Jaguar F-Pace.

Заднеприводный автомобиль сконструируют на платформе Giorgio, которую применяли также на Alfa Romeo Stelvio. У этой же модели новинка позаимствует и силовые агрегаты. Речь идёт о 2,0-литровом турбомоторе с отдачей 280 л. с., а также битурбированном V6 объёмом 2,9 литра. Кроме того, кроссовер предложат в формате плагин-гибрида.

К 2022 году Maserati продемонстрирует серийный вариант спорткара Alfieri, который будет доступен как в кузове купе, так и родстер. Авто оснастят не только традиционными ДВС, но и гибридной, а также полностью электрической установкой.

Электрокар будет иметь 800-вольтовый комплект батарей и сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. При этом его предельная скорость будет превышать 300 км/ч.

Уже через четыре года в модельной линейке Maserati должно быть не менее восьми гибридов с автономными функциями третьего уровня. Линейка «зелёных» новинок получит название Maserati Blue.

Яна Васильева