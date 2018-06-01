"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой Недорожелатели раскритиковали близких Юлии Самойловой Еще Бузоляндию откроет: Бузову высмеяли в соцсетях из-за открытия ресторана Многие производители пропустят Московский автосалон-2018 Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях Более 30% легковых автомобилей в России признали опасными Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков Создатели огласили причину задержки выхода «Рика и Морти» Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster Эксперты: Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X Назван ТОП-7 автомобильных новинок июня для России
| | Maserati выпустит новый кроссовер, спорткар и четыре электромобиля

Maserati выпустит новый кроссовер, спорткар и четыре электромобиля

Вчера, 18:06

На протяжении пяти лет Maserati собирается выпустить пять новинок, которые предложат в том числе с гибридными и электрическими двигателями. Такое объявление было сделано на собрании акционеров FCA.

После 2020 года итальянская марка презентует кроссовер, который расположится на ступень ниже модели Levante. Его главными конкурентами станут Porsche Macan, Audi Q5, BMW X3 и Jaguar F-Pace.

Заднеприводный автомобиль сконструируют на платформе Giorgio, которую применяли также на Alfa Romeo Stelvio. У этой же модели новинка позаимствует и силовые агрегаты. Речь идёт о 2,0-литровом турбомоторе с отдачей 280 л. с., а также битурбированном V6 объёмом 2,9 литра. Кроме того, кроссовер предложат в формате плагин-гибрида.

К 2022 году Maserati продемонстрирует серийный вариант спорткара Alfieri, который будет доступен как в кузове купе, так и родстер. Авто оснастят не только традиционными ДВС, но и гибридной, а также полностью электрической установкой.

Электрокар будет иметь 800-вольтовый комплект батарей и сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. При этом его предельная скорость будет превышать 300 км/ч.

 

Уже через четыре года в модельной линейке Maserati должно быть не менее восьми гибридов с автономными функциями третьего уровня. Линейка «зелёных» новинок получит название Maserati Blue.


Яна Васильева
Новости по теме
«Заряженный» кроссовер Maserati Levante GTS дебютирует этим летом
«Заряженный» кроссовер Maserati Levante GTS дебютирует этим летом

Итальянская марка Maserati вывела на дорожные тесты «заряженную» модификацию Levante, презентация которой намечена на лето нынешнего года. Такие данные и

Maserati в ближайшие два года выпустит еще один кроссовер
Maserati в ближайшие два года выпустит еще один кроссовер

Итальянские машиностроители намерены в ближайшие два года выпустить еще один кроссовер Maserati. Этому автомобилю в модельной линейке производителя выделят

Maserati перенесла серийный выпуск Alfieri Coupe на 2018 год
Maserati перенесла серийный выпуск Alfieri Coupe на 2018 год

Итальянская компания Maserati перенесла серийный выпуск долгожданного Alfieri Coupe. Скорее всего, на решение концерна повлиял выход нового кроссовера Levante.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости