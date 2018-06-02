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| | Многие производители пропустят Московский автосалон-2018

Многие производители пропустят Московский автосалон-2018

Сегодня, 07:00

Московское мотор-шоу состоится в конце августа, однако уже сейчас известно, что большинство автопроизводителей, которые ранее принимали участие в ММАС, в нынешнем году отказались от этого. При этом, их продажи в России нельзя назвать плохими.

На данный момент официально об участии в Московском автосалоне заявили только LADA, УАЗ, KIA, Hyundai, Renault, Volkswagen, Haval и Lifan. Компании FAW, Dongfeng, Mitsubishi, Zotye, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Foton и Genesis пока не приняли окончательного решения на счет ММАС. Остальные бренды решили воздержаться от участия в мотор-шоу.

В нынешнем году в Москве не будут представлены высокопроизводительные премиальные автомобили брендов Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar и Land Rover, Lexus и Volvo. При этом, нет речи о том, что производители отказываются от участия в ММАС по политическим причинам.

Многие компании теперь предпочитают показывать свою продукцию на индивидуальных мероприятиях. Таким образом производители сосредотачивают все внимание публики именно на своих машинах, а не на чьих-то еще. Кроме того, устраивать индивидуальные показы дешевле, чем участвовать в больших мотор-шоу. Массовые производители также заявляют, что ММАС просит слишком много за свои выставочные площади.

 

Больше всего премьер на ММАС устроит LADA. «АвтоВАЗ» покажет на выставке обновленную Granta, седан Vesta Cross, X-Ray Cross.


Иван Головин
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