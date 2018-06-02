Более 30% легковых автомобилей в России признали опасными

Недавнее исследование, проведённое агентством «АВТОСТАТ», позволило выявить, что внушительная доля автомобилей на российских дорогах не отвечают даже самым старым экологическим требованием.

Сегодня в России остро стоит проблема высокой токсичности автомобильных выхлопов, однако эта тема практически не обсуждается. Аналитики пришли к выводу, что 31,4% от всего российского парка легковых машин не соответствует даже нормам Евро-2. То есть около 13 300 000 автомобилей вредны для здоровья граждан.

Экостандартам Евро-2 отвечают 12,2% легковых авто, Евро-3 удовлетворяют 14,6% «легковушек», а Евро-4 – 28,7% автомобилей. Под самые свежие стандарты токсичности Евро-5 попадают всего 13,1% машин на российских дорогах или 5 500 000 единиц.

В сегменте грузовиков ситуация ещё плачевнее. Среди LCV под устаревшую норму Евро-2 не подходит 45,1% парка грузовых автомобилей, а доля авто с моторами класса Евро-5 – всего 2,4%. Что касается средне- и крупнотоннажных машин, целых 65% являются опасными для здоровья, и только 3,5% парка соответствуют Евро-5.

Напомним, экологические требования Евро-5 в РФ признали обязательными для новых авто с 2016 года, тогда как в США и Европе этот норматив начал действовать ещё в 2009 году. С 2015 года там применяют ещё более строгие нормы Евро-6.

Яна Васильева