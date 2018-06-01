В мае продажи Mitsubishi в России выросли в 2,4 раза

Специалисты провели мониторинг продаж на автомобильном рынке России в прошлом месяце. В ходе исследований автоэксперты выяснили, что компания Mitsubishi в мае увеличила уровень реализации в 2,4 раза.

В мае продажи Mitsubishi выросли в 2,4 раза до 3 560 единиц, в сравнении с данными уровня реализации прошлого года. Такой же прирост продаж наблюдается в целом за пять месяцев 2018 года - до 16 824 автомобилей.

Специалисты отметили, что абсолютным лидером среди автомобилей японской марки является кроссовер Mitsubishi Outlander. В мае дилеры реализовали 2 070 машин, что почти вдвое больше прошлогодних продаж. В первой тройке в России оказались также внедорожники Pajero Sport и ASX. Первый разошелся тиражом в 581 машину, а второй – 445 единиц.

Особое внимание стоит уделить компакткроссу Mitsubishi Eclipse Cross, который начали продавать только в конце апреля. В прошлом месяце новинка нашла 304 покупателя, что значительно превышает ожидания компании.

Татьяна Рязанская