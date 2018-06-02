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| | Новый универсал Volvo V60 сфотографировали на дорожных тестах

Новый универсал Volvo V60 сфотографировали на дорожных тестах

Сегодня, 03:00

На портале motor1 появились шпионские фотографии универсала Volvo V60, который проходил тесты на дорогах общего пользования. Предположительно в объективы папарацци попала «заряженная» R-модификация автомобиля.

К сожалению, прототип тестируют в камуфляжной плёнке, в связи с чем судить о внешнем виде новинки пока рано. Ожидается, что модель частично позаимствует дизайн у Polestar V60. Оформление интерьера может стать агрессивнее, а для обивки спортивных сидений применят алькантару.

Большое количество датчиков и проводов указывают на то, что Volvo V60 ожидают перемены в моторной гамме. Помимо этого, эксперты отмечают, что автомобиль прибавил в высоту.

Ожидается, что «заряженный» Volvo V60 R оборудуют гибридной установкой, мощность которой превысит 400 лошадиных сил. Специалисты считают так из-за того, что «топовый» стандартный универсал на сегодняшний день предлагается с гибридным двигателем Т8, генерирующим 390 «лошадей» при 640 Нм. Кроме того, автомобиль получит более эффективные тормоза.

 

 

Новый Volvo V60 R окажется не единственной модификацией автомобиля. Представители компании подтвердили, что ведётся разработка новой генерации версии Cross Country. Пока неизвестно, какой из автомобилей предстанет перед публикой раньше, но произойти это должно до конца текущего года.


Яна Васильева
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