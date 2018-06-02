Назван ТОП-7 автомобильных новинок июня для России

Отечественные специалисты назвали автомобильные новинки, которые могут появиться на рынке России в июне текущего года. Ожидается, что жителям страны предложат, как минимум семь новых иномарок.

Шведы планируют в июне начать в России продажи нового кроссовера Volvo ХС40. Высокотехнологичный вседорожник с передовыми системами безопасности будет оснащаться бензиновыми и дизельными двигателями отдачей 245 и 190 л.с. соответственно.

В течение июня в Россию приедет кроссовер Toyota C-HR. Базовая версия автомобиля будет предлагаться в стране с 1,2-литровым турбодвигателем тягой 116 л.с., укомплектованным МКПП, передающей крутящий момент на монопривод. Также машина будет продаваться в РФ в полноприводной версии с 2-литровым 148-сильным мотором и вариатором.

Также на российский авторынок в июне может возвратиться седан Lexus IS. Автомобиль будет оснащаться турбированным 2-литровым агрегатом производительностью 245 л.с. Мотор сочетается с 8-АКПП. Машина будет предлагаться минимум за 2 300 000 рублей.

В России в июне может появиться новый универсал Audi RS4 Avant по цене от 5 375 000 рублей. Кроме того, в РФ приедут рестайлинговый Nissan Juke и пикап Mercedes-Benz X-Class. Немцы также обещали привезти в Россию новый G-Class стоимостью от 6 820 000 рублей, а также его версию от AMG по цене от 12 200 000 рублей.

Иван Головин