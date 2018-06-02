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Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster

Сегодня, 05:00

Компания Nissan планирует вывести на рынок новую модификацию кроссовера Kicks, унаследовавшего платформу от Renault Duster, уже через несколько месяцев. Производство новинки, предназначенной для Индии, наладят на предприятии Renault-Nissan в городе Ченнай.

На сегодняшний день кроссовер Nissan Kicks можно купить в Южной Америке, причём данный вариант делит платформу с Nissan Juke и Micra. Ради снижения затрат на запуск производства модели в Индии руководство марки решило применить шасси B0 от Duster, поскольку эта модель локализована более чем на 80%. Наряду с этим яркий дизайн Kicks не претерпел изменений.

Подобный приём компания уже успешно использовала на российском Kaptur, который является перелицованным Duster. На индийский рынок Nissan Kicks выйдет с 1,5-литровым 106-сильным «атмосферником» и 110-сильным дизельным двигателем аналогичного объёма.

В роли трансмиссии выступят 5-скоростная механическая КПП или вариатор CVT. Полный привод для модели не предусмотрен. В Nissan планируют выпускать в Ченнае не менее 50 000 кроссоверов Kicks ежегодно, из них 20 000 авто направят на экспорт.

 

 

 

 

 

Напомним, пару дней назад Nissan показал разработанный совместно с «Яндексом» прототип подключенного автомобиля, основой для которого послужил электрокар Leaf.


Яна Васильева
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