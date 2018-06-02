Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster

Компания Nissan планирует вывести на рынок новую модификацию кроссовера Kicks, унаследовавшего платформу от Renault Duster, уже через несколько месяцев. Производство новинки, предназначенной для Индии, наладят на предприятии Renault-Nissan в городе Ченнай.

На сегодняшний день кроссовер Nissan Kicks можно купить в Южной Америке, причём данный вариант делит платформу с Nissan Juke и Micra. Ради снижения затрат на запуск производства модели в Индии руководство марки решило применить шасси B0 от Duster, поскольку эта модель локализована более чем на 80%. Наряду с этим яркий дизайн Kicks не претерпел изменений.

Подобный приём компания уже успешно использовала на российском Kaptur, который является перелицованным Duster. На индийский рынок Nissan Kicks выйдет с 1,5-литровым 106-сильным «атмосферником» и 110-сильным дизельным двигателем аналогичного объёма.

В роли трансмиссии выступят 5-скоростная механическая КПП или вариатор CVT. Полный привод для модели не предусмотрен. В Nissan планируют выпускать в Ченнае не менее 50 000 кроссоверов Kicks ежегодно, из них 20 000 авто направят на экспорт.

Напомним, пару дней назад Nissan показал разработанный совместно с «Яндексом» прототип подключенного автомобиля, основой для которого послужил электрокар Leaf.

Яна Васильева