Обновленный седан Lexus IS добрался до России

В РФ начался приём заказов на обновлённый седан Lexus IS, который на отечественном рынке предложат только в исполнении IS 300. Стоимость такого автомобиля стартует от 2 299 000 рублей.

Яна Васильева

Под капотом Lexus IS 300 для российского рынка устанавливается 2,0-литровый наддувной двигатель, генерирующий 245 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-скоростной автоматической КПП, привод только задний.В базовой комплектации Comfort седан получил 8 подушек безопасности, светодиодную оптику, аудиосистему, мультимедийную систему с навигационной системой и экраном на 10,3 дюйма, датчик света, климатическую установку, электропривод багажника, обогрев зеркал, руля, селектора коробки передач и лобового стекла.Новый Lexus IS в версии Executive автомобиль также может похвастаться кожаным салоном, датчиком дождя, двухзонным климат-контролем, электрорегулировками передних сидений и круиз-контролем. Исполнение F Sport отличается агрессивными бамперами, особыми 18-дюймовыми дисками колёс, накладками на педали из алюминия, иной приборной панелью и логотипами F Sport на руле и передних крыльях.