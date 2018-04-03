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| | Внедорожник Infiniti QX80 2018 доступен для предзаказа в России

Внедорожник Infiniti QX80 2018 доступен для предзаказа в России

Сегодня, 05:00
Дилеры Infiniti начали принимать в РФ предварительные заказы на QX80 2018 года, дебютировавший в Дубае в конце 2017 года. Первые внедорожники отправят к покупателям в мае нынешнего года. Японская компания пока не стала оглашать цены на новый Infiniti QX80.

Внедорожник Infiniti QX80 2018 доступен для предзаказа в России

 

Автомобиль получит под капот 405-сильный двигатель V8 объёмом 5,6 литра, в тандеме с которым работают 7-диапазонный «автомат» и полный привод. Модель получит две новые «топовые» версии Luxe и Luxe ProActive. В начальной комплектации Infiniti QX80 оснастят светодиодной оптикой, камерой заднего вида, навигатором InTouch, функцией поиска парковочного места, системой обнаружения приближающихся объектов и рядом других опций. Для оформления внутреннего убранства применялись кожа и натуральное дерево. В подголовники передних кресел вмонтировали два 8-дюймовых экрана мультимедийного комплекса. Модификация Luxe ProActive получила пакет Safety Shield, включающий в себя круиз-контроль, системы предупреждения о возможном столкновении, слепых зонах и выходе из полосы, а также многое другое. Также стоит упомянуть салонное зеркало Smart Rearview Mirror, на которое может транслироваться изображение с камеры, установленной на заднем стекле.
Яна Васильева
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