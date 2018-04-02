Ford Focus нового поколения представят уже 10 апреля

Сотрудники румынского офиса компании Ford разместили в соцсети Facebook видеотизер, раскрывающий элементы дизайна и дату презентации нового поколения хэтчбека Focus. Отмечается, что автомобиль покажут европейской публике в рамках специального мероприятия уже 10 апреля.

Производство следующего поколения Ford Focus стартует на автозаводе в Зарлуи, Германия. Там будет сходить с конвейера не только хэтчбек, но и одноимённый универсал. Новинку предложат с 1,0- и 1,5-литровыми бензиновыми двигателями EcoBoost с турбонаддувом и с дизельными EcoBlue объёмом 1,5 и 2,0 литра. Моторы могут сочетаться с механической коробкой передач и 8-диапазонной АКПП.

«Топовые» модификации нового Ford Focus получат проекционный дисплей, двери багажника с электроприводом, стеклянную крышу, беспроводное зарядное устройство для смартфонов и стереосистему Bang&Olufsen.

На сегодняшний день российские автолюбители могут приобрести Focus по цене от 843 000 рублей. Автомобиль комплектуется 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 105 или 125 лошадиных сил, а также 150-сильным наддувным мотором объёмом 1,5 литра.

Яна Васильева