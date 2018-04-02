Путин поздравил автомобильный журнал «За рулем» с 90-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил с 90-летием сотрудников и читателей старейшего автомобильного журнала в РФ – «За рулём». Телеграмма с текстом поздравления была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что юбилей журнала «За рулём» является знаменательным событием, ведь у истоков этого издания стояли выдающиеся фигуры российской журналистики, литературы и искусства. По словам Путина, талант работников журнала позволил с первых номеров привлечь не только людей, чья профессиональная деятельность связана с автомобилестроением, но и самую широкую аудиторию.

Президент также отметил, что сегодня журнал «За рулём» продолжает традиции, но вместе с тем ищет новые форматы работы. Также он отметил важность освещения проблем автомобилистов и повышения безопасности на дорогах и культуры вождения. Президент пожелал работникам издания дальнейших успехов.

Напомним, что журнал «За рулём» выпускается с апреля 1928 года, с тех пор он установил немало любопытных рекордов. Например, в 2000 году один из экземпляров слетал на станцию «Мир» и вернулся обратно.

Яна Васильева